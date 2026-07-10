Жену Овечкина сравнили с Викторией Бекхэм на новых фото

Жену хоккеиста Александра Овечкина Анастасию Шубскую сравнили с британской певицей и дизайнером Викторией Бекхэм на новых фото. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» позировала в черной водолазке и кожаных коротких шортах в сочетании с босоножками на высоком каблуке. На размещенных кадрах видно, что макияж знаменитость предпочла в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешностью Шубской под опубликованными фотографиями. «Posh Spice — русская версия», «Невероятно красивая», «Просто вау», «Богиня», — высказывались многочисленные фанаты.

В апреле Виктория Бекхэм назвала запретный для 14-летней дочери Харпер костюм из своего гардероба. Она призналась, что не позволит носить наследнице латексный костюм из клипа Say You'll Be There. «Но не латексный комбинезон — пока нет. Ей 14, так что с этим мы подождем», — пояснила звезда.