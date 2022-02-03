Украина открестилась от планов наступления на Донбасс и Крым

Министр обороны Украины Алексей Резников открестился от планов по наступлению страны на Донбасс. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни Крым», — сказал Резников на брифинге в Киеве 3 февраля.

По его словам, речь идет только о политико-дипломатическом решении «вооруженного международного конфликта с РФ». «Я хочу успокоить в Москве всех: наступать сегодня никто не планирует, никого завоевывать, потому что это жизни людей, в первую очередь жизни украинцев. Мы не будем их подвергать таким рискам», — добавил он.

Ранее Резников заявил, что подготовки к наступлению с российской стороны в настоящее время не происходит. По его словам, на границе с Белоруссией также нет никаких существенных изменений и неожиданностей. Вероятность эскалации напряженности на сегодняшний день глава Минобороны назвал низкой.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь сообщила, что США больше не считают вторжение России на Украину неминуемым и не используют подобные выражения в официальной риторике.