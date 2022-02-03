На Украине оценили вероятность наступления России

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга оценил вероятность наступления России, сообщает «Страна».

По словам министра, подготовки к наступлению с российской стороны в настоящее время не происходит. Он также отметил, что и на границе с Белоруссией нет никаких существенных изменений и неожиданностей. Вероятность эскалации напряженности на сегодняшний день Резников назвал низкой.

Глава оборонного ведомства также сообщил, что западные партнеры Украины изменили официальную риторику. «Сегодня мы получили очень важный сигнал, что слово imminent — "неизбежный" — относительно возможного вторжения уже не применяется», — сказал он.

Кроме того, Резников заявил, что в четверг, 3 декабря, в Донбасс направился большой пул западных журналистов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские власти больше не считают вторжение России на Украину неминуемым и не используют подобные выражения в официальной риторике. По ее словам, такие заявления посылали неверный сигнал — о том, что США якобы знают о принятом российским руководством решении напасть на республику.