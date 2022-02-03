США перестали считать неминуемым «вторжение» России на Украину

Власти США больше не используют термин «неминуемое» в вопросе возможного «вторжения» на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать — что будто бы мы знаем, что президент России Владимир Путин принял соответствующее решение Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что в большинстве случаев в Вашингтоне утверждали, что Россия может вторгнуться в любое время. «Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение», — сказала она.

Также Псаки объяснила, что отказ от использования термина «неминуемое вторжение» последовал после просьбы Киева не сеять панику.

Разница посылов

Несмотря на это заявление из Белого дома, в Вашингтоне возлагают ответственность за деэскалацию вокруг Украины на Россию. «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта», — указала ранее Псаки, добавив, что когда Россия заявляет о боязни Украины, все знают, «кто в этом случае лиса».

В свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила, что посыл и риторика Вашингтона о якобы готовящейся Россией в отношении Украины эскалации «немного отличается» от риторики киевских властей. «Но то, что мы видим на границе, — на этот счет споров нет», — пояснила она, имея в виду сообщения о якобы переброске к границам Украины сотни тысяч российских военнослужащих. Также она указала, что США «проводили интенсивные дискуссии с украинским правительством и президентом» по этому вопросу.

Переброска войск

На фоне украинского кризиса президент США Джо Байден принял решение показать реакцию США на растущую угрозу безопасности и стабильности в Европе. «В рамках этих обязательств и с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — заявили в Пентагоне.

Газета The Wall Street Journal выяснила, что войска будут развернуты в ближайшие дни. Также стало известно, что по приказу Пентагона на случай отправки в Европу будут приведены в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военных — помимо анонсированных ранее 8,5 тысячи.

Комментируя эти шаги, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе. «Планы Вашингтона являются доказательством того, что у России есть причины для беспокойства», — заявил он.

При этом директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок предположил, что отправка американских войск в Европу — это сигнал европейским союзникам Вашингтона по НАТО, а не Москве. Он уверен, что этим жестом Байден скорее успокаивает страны Центральной и Восточной Европы, обеспокоенные эскалацией ситуации вокруг Украины, нежели чем грозит России. «Неважно, сколько солдат США отправят в Европу, хоть сто тысяч, это сугубо символическая история», — сказал он. Эксперт пояснил, что если бы американское командование действительно хотело нарастить свои силы в Европе и угрожать России, то в регионе были бы развернуты дополнительные ракетные системы.