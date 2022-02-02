Белый дом возложил ответственность за деэскалацию вокруг Украины на Россию
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки возложила на Россию ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины. Ее слова приводит РИА Новости.
Пресс-секретарь вспомнила аллегорию, которую ранее использовал госсекретарь США Энтони Блинкен, и сравнила Россию с лисой, которая кричит с крыши курятника, что боится кур.
«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта», — указала Псаки, добавив, что когда Россия заявляет о боязни Украины, все знают, «кто в этом случае лиса».
Официальный представитель также отвергла попытки поставить на одну доску действия России и НАТО, включая США, по ситуации вокруг Украины. Она заявила о якобы находящихся ста тысячах российских военных на украинской границе, говоря о взаимной деэскалации.
Псаки добавила, что НАТО – это оборонительный альянс, и призвала воздержаться об подобных сравнений.
Глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность позицией США и их союзников по НАТО по неделимости безопасности. По его словам, Запад пытается предать забвению данный принцип, что непозволительно.