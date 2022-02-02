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Белый дом возложил ответственность за деэскалацию вокруг Украины на Россию

Белый дом: ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки возложила на Россию ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь вспомнила аллегорию, которую ранее использовал госсекретарь США Энтони Блинкен, и сравнила Россию с лисой, которая кричит с крыши курятника, что боится кур.

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«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта», — указала Псаки, добавив, что когда Россия заявляет о боязни Украины, все знают, «кто в этом случае лиса».

Официальный представитель также отвергла попытки поставить на одну доску действия России и НАТО, включая США, по ситуации вокруг Украины. Она заявила о якобы находящихся ста тысячах российских военных на украинской границе, говоря о взаимной деэскалации.

Псаки добавила, что НАТО – это оборонительный альянс, и призвала воздержаться об подобных сравнений.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность позицией США и их союзников по НАТО по неделимости безопасности. По его словам, Запад пытается предать забвению данный принцип, что непозволительно.

Марина Совина
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