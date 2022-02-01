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Лавров заявил об ожидании реакции каждой страны НАТО на послание о безопасности

Глава МИД РФ Лавров: ожидаем реакции от каждой страны НАТО о неделимости безопасности
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает оперативной реакции от каждой страны НАТО на послание о принципе неделимости безопасности. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел подчеркнул, что ответ не должен занять много времени, поскольку речь идет о прояснении понимания, на основании которого президент или премьер государства, входящего в Североатлантический альянс, подписал соответствующие обязательства.

«Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», — указал Лавров.

Ранее Лавров выразил озабоченность позицией США и их союзников по НАТО по неделимости безопасности. По его словам, Запад пытается предать забвению данный принцип, что непозволительно.

Неделимость безопасности — это один из принципов коллективной безопасности, заключающийся в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.

Марина Совина
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