Лавров выразил озабоченность позицией НАТО по неделимости безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил озабоченность позицией США и их союзников по НАТО по неделимости безопасности. По его словам, Запад пытается предать забвению данный принцип, что непозволительно. Так глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова приводятся в Telegram-канале МИД.

«Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению», — заявил Лавров. Министр подчеркнул, что, получив реакцию из Вашингтона на изначальные предложения, описал позицию России по данному поводу в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел ОБСЕ и ряду других стран.

Дипломат отметил, что предпринял некоторые шаги, чтобы этого не произошло. В частности, получив реакцию из Вашингтона на изначальные предложения, он изложил позицию Москвы в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел ОБСЕ и ряду других стран. По его словам, в разговоре с Блинкеном он подчеркнул, что «это тема, которую мы не позволим замотать, и мы будем настаивать на честном разговоре».

Лавров добавил, что Москва и потребует от Вашингтона объяснений, почему Запад не хочет исполнять свои обязательства или делает это выборочно и в свою пользу.

Неделимость безопасности — это один из принципов коллективной безопасности, заключающийся в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.

Ранее Лавров заявил, что сообщения Госдепартамента США о том, что Вашингтон получил ответ Москвы на американскую реакцию по гарантиям безопасности, являются недоразумением. По его словам, реакция на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности пока проходит межведомственное согласование.