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Лавров опроверг сообщения США о получении ответа РФ по гарантиям безопасности

Лавров: сообщения Госдепа о получении ответа РФ на реакцию США являются недоразумением

Кадр: Telegram-канал «МИД России»

Сообщения Государственного департамента США о том, что Вашингтон получил ответ Москвы на американскую реакцию по гарантиям безопасности, являются недоразумением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова приводятся в Telegram-канале МИД.

Реакция на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности пока проходит межведомственное согласование, добавил он.

«Здесь есть недоразумение, потому что, когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении по-своему важных, но второстепенных вопросов», — пояснил Лавров. При этом на вопрос первостепенной важности для России, который касается отказа от обеспечения безопасности одних стран за счет ущемления безопасности других, НАТО и США отреагировали негативно, заявил он.

Елизавета Наумова
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