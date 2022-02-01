Лавров опроверг сообщения США о получении ответа РФ по гарантиям безопасности

Сообщения Государственного департамента США о том, что Вашингтон получил ответ Москвы на американскую реакцию по гарантиям безопасности, являются недоразумением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова приводятся в Telegram-канале МИД.

Реакция на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности пока проходит межведомственное согласование, добавил он.

«Здесь есть недоразумение, потому что, когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении по-своему важных, но второстепенных вопросов», — пояснил Лавров. При этом на вопрос первостепенной важности для России, который касается отказа от обеспечения безопасности одних стран за счет ущемления безопасности других, НАТО и США отреагировали негативно, заявил он.