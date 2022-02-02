Отправку американских войск в Европу сочли сигналом Байдена союзникам по НАТО

Отправка американских войск в Европу — это сигнал европейским союзникам Вашингтона по НАТО, а не Москве, считает директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт уверен, что этим жестом президент США Джо Байден скорее успокаивает страны Центральной и Восточной Европы, обеспокоенные эскалацией ситуации вокруг Украины, нежели чем грозит России.

Неважно, сколько солдат США отправят в Европу, хоть сто тысяч, это сугубо символическая история Станислав Бышок директор международной мониторинговой организации CIS-EMO

Бышок уверен, что если бы американское командование действительно хотело нарастить свои силы в Европе и угрожать России, то в регионе были бы развернуты дополнительные ракетные системы. Он подчеркнул, что современные конфликты между сильными, технологически развитыми державами будут не похожи на прежние и у стран нет необходимости развертывать крупные воинские контингенты. «Все будет решаться достаточно компактно, через уничтожение инфраструктуры или пунктов команды и контроля», — сказал он.

Не будет миллионов солдат и тысяч танков, которые будут биться в новых Прохоровках Станислав Бышок директор международной мониторинговой организации CIS-EMO

США перебросит в Европу тысячи военных

По данным The Wall Street Journal, Байден одобрил переброску около двух тысяч американских военных в Германию и Польшу. Кроме того, еще около тысячи бойцов армии США, которые в настоящее время дислоцированы на территории Германии, будут перенаправлены в Румынию. Ожидается, что войска будут развернуты в ближайшие дни. Также стало известно, что по приказу Пентагона на случай отправки в Европу будут приведены в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военных — помимо анонсированных ранее 8,5 тысячи.

Как пояснили изданию чиновники, знакомые с ходом принятия данных решений, все эти действия направлены на то, чтобы удержать Россию от нападения на Украину и предотвратить войну в Восточной Европе. При этом администрация Байдена продолжает работать и над дипломатическим решением проблемы, а также над подготовкой экономических санкций.

Отправка войск происходит на фоне масштабной эскалации ситуации вокруг Украины

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО — особенно активно участие в них приняла Великобритания, отправив на Украину тысячи противотанковых ракет. Однако в последние дни риторика киевских властей смягчается. В частности, 19 января секретарь Совета безопасности страны Алексей Данилов рассказал, что количества российских войск на украинской границе недостаточно для вторжения.

На этом фоне начались переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США. В ходе встреч российская сторона передала конкретные предложения по выработке гарантий для обеспечения безопасности России. Их Москва вскоре обнародовала. Так, Россия, в частности, потребовала от Вашингтона юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

26 января американская сторона передала России письменный ответ на ее предложения. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, американцы не коснулись важнейших для Москвы пунктов, включающих вопрос о нерасширении НАТО. При этом дипломат отметил, что реакция Вашингтона на российские предложения все же позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако он будет касаться второстепенных тем. Окончательное решение по ответу на американские предложение примет президент России Владимир Путин.