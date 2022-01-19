Британия поставила Украине тысячи противотанковых ракет

Великобритания поставила вооруженным силам Украины несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны. Об этом заявил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, передает РИА Новости.

«Украинцы — гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны», — подчеркнул Хиппи.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения. «Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», — сказал министр. Он подчеркнул, что вооружение предназначено для использования в целях самообороны.