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Британия поставила Украине тысячи противотанковых ракет

Замглавы Минобороны Британии Хиппи: мы поставили Украине тысячи противотанковых ракет

Фото: Darren Staples / Reuters

Великобритания поставила вооруженным силам Украины несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны. Об этом заявил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, передает РИА Новости.

«Украинцы — гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны», — подчеркнул Хиппи.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения. «Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», — сказал министр. Он подчеркнул, что вооружение предназначено для использования в целях самообороны.

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Екатерина Андреева
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