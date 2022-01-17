Британия поставит Украине вооружение

Британия поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает ТАСС.

«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», — сказал министр, отметив, что вооружение предназначено для использования в целях самообороны.

Ранее сообщалось, что США в конце декабря тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Что именно вошло в пакет помощи, не сообщается. Однако, по информации CNN, США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения.