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На Украине назвали предполагаемую численность российских войск на границе

Секретарь СНБО Украины Данилов: Россия сосредоточила на границах 127 тысяч военнослужащих

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Россия сосредоточила на границах с Украиной около 127 тысяч военных, тогда как для «полномасштабного вторжения» ей потребуется минимум один миллион солдат. Об этом в интервью LIGA.net рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Чиновник назвал такую численность войск «не критичной» для Украины. Он пояснил, что российский наземный контингент в регионе держится на уровне 106 тысяч человек, остальные 21 тысяча военнослужащих — это авиация и флот. «[Для вторжения] им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых нужно время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным», — заявил Данилов.

Он добавил, что все предполагаемые перемещения российской армии вдоль украинских границ пока оказывают лишь «положительный эффект», объединяя демократические страны в поддержке Киева против «агрессии Кремля».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал увеличить объемы военной помощи для Украины, если Россия предпримет какие-либо «агрессивные действия» в Донбассе. Он также пообещал, что Москве придется заплатить «калечащую цену» из-за санкций, которые Вашингтон введет против ее экономики в случае вторжения.

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Михаил Кириллов
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