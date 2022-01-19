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США увеличат военную помощь Украине и усилят сотрудничество из-за России

Госсекретарь США Блинкен: российская экономика заплатит калечащую цену в случае агрессии
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alex Brandon / Reuters

США планирует увеличить объемы военной помощи Украине и усилить ее дипломатическую поддержку против российской агрессии. В случае вторжения, российская экономика заплатит «калечащую цену», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен заверил, что США будет продолжать укреплять военное и дипломатическое сотрудничество ради роста оборонного потенциала Киева против Москвы. Мы четко указываем на издержки, которые Соединенные Штаты и Европа возложат на Россию, если она отвергнет дипломатический путь, который мы изложили, и продолжит необоснованное, неспровоцированное, неприемлемое вторжение или дестабилизацию Украины», — заявил госсекретарь.

Ранее глава американской дипломатии провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал сосредоточение российских войск на границе с Украиной беспрецедентной угрозой. По мнению дипломата, цель России — посеять раскол между Киевом и Вашингтоном.

19 января госсекретарь прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Издание AFP назвало визит символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении». При этом в ходе визита дипломат выразил надежду, что Вашингтон и Москва останутся на пути дипломатического урегулирования конфликта.

Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, она должна состояться 21 января в Москве.

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Дмитрий Сотак
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