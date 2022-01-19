Госсекретарь США Блинкен провел переговоры с Зеленским

США и Украина должны действовать сообща в случае агрессии со стороны России. Об этом по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Интерфакс-Украина».

Дипломат назвал сосредоточение российских войск на границе с Украиной беспрецедентной угрозой. «Мы сказали Москве четко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьезные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира», — добавил он.

По мнению Блинкена, цель России — посеять раскол между Киевом и Вашингтоном. «Мы не можем позволить им это сделать...», — резюмировал госсекретарь.

Ранее американский дипломат заявил, что США предпочли бы решить ситуацию с Россией по Украине мирным путем. Блинкен выразил надежду, что Вашингтон и Москва останутся на пути дипломатического урегулирования конфликта.

Госсекретарь прибыл на Украину в рамках визита, запланированного на середину января. Как отмечается в сообщении AFP, визит станет символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении». Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.