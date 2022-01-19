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Госсекретарь США прибыл на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита

Фото: Alex Brandon / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках визита, запланированного на середину января. Об этом пишет AFP.

Самолет с дипломатом на борту приземлился в Киеве утром 19 января.

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Как отмечается в сообщении AFP, визит станет символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении».

Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию. По данным газеты «Коммерсантъ», в Москве он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Кроме того, вечером 18 января дипломаты провели телефонные переговоры. Согласно заявлению МИД РФ, именно Вашингтон стал инициатором разговора Блинкена и Лаврова. Комментируя звонок, в Госдепартаменте рассказали: сам глава американского ведомства настоял на том, чтобы включить Киев и европейских партнеров в переговоры по гарантиям безопасности.

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Елизавета Наумова
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