Армия России отразила контрнаступление ВСУ в ДНР

Пушилин: Армия России отразила контрнаступление ВСУ восточнее Святогорска в ДНР

Российские военные отразили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает «Смотрим.ру».

Уточняется, что украинские подразделения пытались контратаковать в районе села Пришиб восточнее Святогорска.

«Мы видим, что противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается», — рассказал Пушилин.

Ранее глава ДНР рассказал о приближении армии России к Славянску. По его словам, это создает предпосылки, для того чтобы решить проблему с полноценным возобновлением водоснабжения в республике.