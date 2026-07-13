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11:22, 13 июля 2026Бывший СССР

Армия России отразила контрнаступление ВСУ в ДНР

Пушилин: Армия России отразила контрнаступление ВСУ восточнее Святогорска в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские военные отразили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает «Смотрим.ру».

Уточняется, что украинские подразделения пытались контратаковать в районе села Пришиб восточнее Святогорска.

«Мы видим, что противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается», — рассказал Пушилин.

Ранее глава ДНР рассказал о приближении армии России к Славянску. По его словам, это создает предпосылки, для того чтобы решить проблему с полноценным возобновлением водоснабжения в республике.

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