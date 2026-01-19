Реклама

10:20, 19 января 2026

Пушилин рассказал о приближении к Славянску

Пушилин: Подразделения Вооруженных сил России приближаются к Славянску
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России приближаются к Славянску. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает «Смотрим.ру».

«Мы видим, что силы наши приближаются к Славянску», — рассказал чиновник.

Он добавил, что это создает предпосылки для того, чтобы решить проблему с полноценным возобновлением водоснабжения в ДНР.

Ранее в январе советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что российские военнослужащие продолжают продвижение в Красном Лимане.

