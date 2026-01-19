Иванников: Россия возьмет под контроль Красный Лиман в течение двух недель

Российские военнослужащие продолжают продвижение в Красном Лимане. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся в данном населенном пункте, несет значительные потери.

По его словам, взятие под контроль населенного пункта является перспективной задачей для Вооруженных сил (ВС) России, и она будет выполнена в ближайшее время.

«Красный Лиман в течение ближайших двух недель. То есть, не исключено, что до конца января этот населенный пункт будет под полным контролем ВС РФ», — заявил Иванников.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что подразделения российских войск приближаются к Славянску, им осталось до него около 30 километров. По его словам, также ВС РФ находятся на расстоянии 16 километров до Красного Лимана.