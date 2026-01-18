Реклама

Названо расстояние между российскими войсками и Славянском

Пушилин: ВС России приближаются к Славянску, до него осталось 30 километров
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российских войск приближаются к Славянску, им осталось до него около 30 километров, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, также Вооруженные силы (ВС) РФ находятся на расстоянии 16 километров до Красного Лимана.

Он также напомнил, что накануне сообщалось о взятии под контроль населенного пункта Приволье. Он находится на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск, уточнил глава региона. «Здесь логистика противника фактически перекрыта», — добавил Пушилин.

В конце декабря начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска после взятия города Северск в ДНР ускоренными темпами продвигаются к Славянску.

