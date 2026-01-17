Россия взяла под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Вооруженные силы России взяли под контроль Прилуки в Запорожье и Приволье в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в российском министерстве обороны.

Уточняется, что речь идет о селе Прилуки в Запорожской области и населенном пункте Приволье в Донецкой народной республике (ДНР). В первом случае в боях участвовали военные группировки «Восток», во втором — бойцы группировки «Юг».

Суммарно на обоих направлениях Вооруженные силы Украины потеряли не менее 500 человек.

Ранее командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил главе Минобороны России Андрею Белоусову о ситуации в Купянске.