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11:26, 13 июля 2026Экономика

Россияне начали избегать общепита

«Ъ»: В первом полугодии трафик заведений общепита в России сократился на 6-10 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По итогам первого полугодия посещаемость заведений общественного питания по всей России заметно сократилась. На фоне роста цен и стагнации доходов потребители все чаще предпочитают готовую еду из супермаркетов, пишет «Коммерсантъ».

По данным «Эвотора» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения), число чеков в пекарнях за этот период упало на 10 процентов, в кафе — на 9 процентов, в фастфудах — на 7 процентов, а в кофейнях и киосках с мороженым — на 6 процентов.

Сервис «Чек Индекс» указывает, что за шесть месяцев снижение трафика в столичном общепите в целом составило 8 процентов, а в точках фастфуда — 2 процента. По оценкам сети кофеен Cofix, в среднем по рынку число трансакций упало на 10-17 процентов.

Гендиректор сервиса для оплаты чаевых «Нетмонет» Оксана Белякова назвала причиной падения трафика желание потребителей урезать необязательные расходы. Гендиректор сети «Кофелайк» Анна Курдюкова добавила, что в сегменте кофеен сложностей добавляет высокая конкуренция, которая приводит к перераспределению трафика.

Вместе с тем обороты общепита продолжают увеличиваться. Росстат указывал, что в январе-мае выручка операторов выросла на 18 процентов в годовом выражении, что объясняется существенным ростом среднего чека. В «Эвоторе» также отмечают, что в январе-июне потребители в среднем тратили на покупку в заведениях фастфуда на 18 процентов больше, чем годом ранее. Для пекарен рост составил 10 процентов, для кофеен — 7 процентов, а для кафе — 5 процентов.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская объяснила, что рост издержек почти по всем составляющим заставляет общепит повышать цены. По ее словам, реальный спрос на запуск новых точек упал в два раза, а число закрытий уверенно растет.

Ранее «Финэкспертиза» подсчитала, что в прошлом году траты россиян на походы в кафе и рестораны выросли более чем на четверть, с 2,7 до 3,5 тысячи рублей в месяц.

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