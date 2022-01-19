Блинкен выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

США предпочли бы решить ситуацию с Россией по Украине мирным путем. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время выступления перед американским посольством в Киеве, передает РИА Новости.

Блинкен выразил надежду, что Вашингтон и Москва останутся на пути дипломатического урегулирования конфликта. «Я искренне, искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути», — отметил он.

Ранее госсекретарь прибыл на Украину в рамках визита, запланированного на середину января. Как отмечается в сообщении AFP, визит станет символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении». Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.