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США перебросят тысячи военных к границам России

WSJ: США планируют направить тысячи своих военных в Польшу и Румынию

США перебросят тысячи своих военных в страны Европы, располагающиеся недалеко от границ к России. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, президент США Джо Байден одобрил переброску около 2 тысяч американских военных в Германию и Польшу. Кроме того, еще около 1 тысячи бойцов армии США, которые в настоящее время дислоцированы на территории Германии, будут перенаправлены в Румынию. Ожидается, что войска будут развернуты уже в ближайшие дни.

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Варвара Кошечкина
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