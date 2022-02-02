США перебросят тысячи военных к границам России

США перебросят тысячи своих военных в страны Европы, располагающиеся недалеко от границ к России. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, президент США Джо Байден одобрил переброску около 2 тысяч американских военных в Германию и Польшу. Кроме того, еще около 1 тысячи бойцов армии США, которые в настоящее время дислоцированы на территории Германии, будут перенаправлены в Румынию. Ожидается, что войска будут развернуты уже в ближайшие дни.