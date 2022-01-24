Байден допустил размещение тысячи военных США с авиацией и флотом в Европе

Президент США Джо Байден допустил, что американские власти могут разместить тысячи американских военных, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщила газета The New York Times.

По информации издания, в субботу, 22 января, высокопоставленные представители минобороны представили лидеру США несколько вариантов действий. Среди них оказалось размещение от тысячи до пяти тысяч военных с кораблями и авиацией в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» численности при ухудшении ситуации.

Ранее Байден заявлял, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Отвечая на вопрос, могут ли Россия и США обсуждать вопрос сокращения численности американского контингента в Восточной Европе, Байден заявил, что США намерены увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае, если президент России Владимир Путин вторгнется на Украину.