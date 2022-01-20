США отказались сокращать военное присутствие в Европе

США не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден в ходе пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства. Трансляция ведется на странице Белого дома в Twitter.

Отвечая на вопрос, могут ли Россия и США обсуждать вопрос сокращения численности американского контингента в Восточной Европе, Байден заявил, что США намерены увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае, если президент России Владимир Путин вторгнется на Украину.

«У нас есть священное обязательство защищать эти страны», — заявил американский лидер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что участники Североатлантического альянса подтвердили политику открытых дверей НАТО и намерение защищать друг друга в случае вооруженного конфликта. По его словам, участники альянса ясно дали понять, что они не будут отказываться от принципов коллективной защиты. Это касается и присутствия войск НАТО в Восточной Европе на территории стран-членов блока.

