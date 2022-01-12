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В НАТО подтвердили намерение защищаться в случае войны

Генсек НАТО: каждая страна-участник НАТО вправе выбирать собственные меры безопасности
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Olivier Matthys / AP

Участники Северного альянса подтвердили политику открытых дверей НАТО и намерение защищать друг друга в случае вооруженного конфликта. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, участники альянса ясно дали понять, что они не будут отказываться от принципов коллективной защиты. Это касается и присутствия войск НАТО в Восточной Европе на территории стран-членов блока. «Союзники, со своей стороны, подтвердили политику открытых дверей НАТО. Каждое государство вправе выбирать свои собственные меры безопасности, и Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», — заявил Столтенберг.

На пресс-конференции Столтенберг прокомментировал прошедшую встречу между российской делегацией и Североатлантическим альянсом в ходе заседания Совета Россия—НАТО. По его словам, между сторонами состоялся серьезный и прямой обмен мнениями о ситуации на Украине и последствиях для безопасности.

Ранее Столтенберг заявил, что во время дискуссии между представителями НАТО и России стороны в том числе обсудили возможность взаимного восстановления работы своих миссий в Москве и Брюсселе. По его словам, альянс заинтересован в укреплении связей на военном и гражданском уровнях.

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Дмитрий Сотак
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