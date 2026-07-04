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17:49, 4 июля 2026Спорт

Рэпер Дрейк сделал неожиданную ставку на матч 1/8 чемпионата мира по футболу

Рэпер Дрейк поставил один доллар на победу Марокко в матче 1/8 чемпионата мира по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark Blinch / Reuters

Рэпер Дрейк сделал ставку в один долларов на матч 1/8 чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Марокко и Канады. Об этом сообщает Sports.

Музыкант спрогнозировал победу Марокко во встрече. «Выиграл в прошлый раз... теперь попробую стратегию обратного проклятия», — написал Дрейк на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее рэпер несколько раз ставил по миллиону долларов на различные спортивные соревнования. В частности, он проиграл миллион долларов, поставив на победу «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле с коэффициентом 2,95.

Матч между сборными Марокко и Канады пройдет 4 июля. Он начнется в 20:00 по московскому времени.

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