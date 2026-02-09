Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:24, 9 февраля 2026Спорт

Рэпер Дрейк проиграл миллион долларов на ставке

Дрейк проиграл миллион долларов, поставив на победу «Пэтриотс» в Супербоуле
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark Blinch / Getty Images

Рэпер Дрейк сделал ставку в один миллион долларов на победу «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле и проиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на команду составлял 2.95. Артист опубликовал скриншот ставки в своих соцсетях с подписью «Ставьте против меня, если осмелитесь». Однако «Сиэтл Сихокс» разгромили «Пэтриотс» со счетом 29:13, оставив музыканта без выигрыша в почти 3 миллиона.

«Сиэтл Сихокс» совершили настоящую сенсацию, выиграв Супербоул-2026. Перед стартом сезона на их победу давали коэффициент 61,00 — команда занимала лишь 18-ю строчку в списках фаворитов.

В декабре 2025 года Дрейк сделал крупную ставку на блогера Джейка Пола, который провел поединок с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа, и проиграл. Дрейк поставил на победу Пола 200 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Доктор Мясников пожаловался на седые волосы из-за одного вопроса пациентов

    Иностранные машины перестанут выпускать из России

    Мосбиржа расширит торги

    В России указали на срывающие договоренности по Украине шаги Запада

    Против Семена Слепакова прокуратура потребовала возбудить дело

    В туалете российской школы нашли мертвого девятиклассника

    В России отреагировали на заявление МИД Украины о статусе Крыма и Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok