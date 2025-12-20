Реклама

13:53, 20 декабря 2025Спорт

Рэпер Дрейк поставил на блогера Пола в бою с Джошуа и проиграл 200 тысяч долларов

Рэпер Дрейк поставил на блогера Джейка Пола 200 тысяч долларов в бою с Джошуа
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonathan Short / Globallookpress.com

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на блогера Джейка Пола, который провел поединок с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа, и проиграл. Об этом сам исполнитель рассказал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дрейк поставил на победу Пола 200 тысяч долларов. Букмекеры оценивали такой исход боя коэффициентом 8,20. В случае победы блогера рэпер получил бы 1 640 000 долларов.

Однако Пол уступил Джошуа нокаутом в шестом раунде, и ставка Дрейка не сыграла. После боя блогера госпитализировали со переломом челюсти. Его восстановление займет от четырех до шести недель.

28-летний Пол проиграл второй раз в боксерской карьере. При этом в активе американца 12 побед.

36-летний Джошуа выиграл 29-й поединок (26-й — нокаутом) при четырех поражениях. Британец — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.

