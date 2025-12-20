Блогера Пола госпитализировали со сломанной челюстью после боя с Джошуа

Энтони Джошуа сломал Джейку Полу челюсть, блогера госпитализировали

Американского блогера Джейка Пола госпитализировали со сломанной челюстью после боя с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа. Об этом сообщает MMA Fighting.

Отмечается, что после поединка Пол принял душ и сам отправился в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти. «Джейк сломал челюсть. Это довольно распространенная травма в спорте, особенно в боксе и ММА», — рассказал представитель промоутерской компании блогера. Восстановление Пола займет от четырех до шести недель.

20 декабря Пол проиграл Джошуа нокаутом в шестом раунде в бою по правилам бокса. Британец отправил американца на настил ударом в челюсть, который мог привести к перелому.

28-летний блогер потерпел второе поражение в боксерской карьере. В активе американца 12 побед. 36-летний Джошуа выиграл 29-й поединок (26-й — нокаутом) при четырех поражениях.

Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.