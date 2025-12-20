Бывший чемпион мира Джошуа нокаутировал блогера Пола в боксерском поединке

Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в боксерском поединке

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в боксерском поединке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в Майами и завершился досрочной победой Джошуа в шестом раунде. По ходу поединка он несколько раз отправлял Пола в нокдаун.

По информации Independent, призовой фонд поединка составил 184 миллиона долларов. Отмечается, что он был поделен поровну и каждый из соперников заработал по 92 миллиона долларов.

28-летний блогер потерпел второе поражение в боксерской карьере. В активе американца 12 побед. 36-летний Джошуа выиграл 29-й поединок (26-й — нокаутом) при четырех поражениях.

Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.

Пол начал проводить боксерские поединки в 2020 году. В первых боях он встречался с блогером и бывшим баскетболистом, однако затем уровень его соперников вырос. Американец дрался по правилам бокса с бывшими бойцами смешанного стиля (ММА), среди которых Бен Аскрен, Андерсон Силва, Тайрон Вудли и Нейт Диаз. Затем Пол стал проводить поединки и с боксерами-профессионалами, в том числе с Майком Тайсоном.