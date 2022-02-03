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В Кремле оценили намерение США перебросить американских войск в Европу

Песков назвал причиной для беспокойства планы США наращивать напряженность в Европе

Фото: Jonathan Drake / Reuters

США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе. На это в комментарии CNN указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что планы Вашингтона являются доказательством того, что у России есть причины для беспокойства.

2 февраля Министерство обороны США подтвердило отправку двух тысяч военных в Румынию, Польшу и Германию. Таким способом, указали в ведомстве, президент США Джо Байден принял решение показать реакцию США на растущую угрозу безопасности и стабильности в Европе.

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что войска будут развернуты в ближайшие дни. Также стало известно, что по приказу Пентагона на случай отправки в Европу будут приведены в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военных — помимо анонсированных ранее 8,5 тысячи.

Марина Совина
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