Пентагон подтвердил отправку тысяч военных США к границам России

Министерство обороны США подтвердило отправку 2 тысяч военных в Румынию, Польшу и Германию. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам Кирби, президент США Джо Байден принял решение показать реакцию США на растущую угрозу безопасности и стабильности в Европе. «В рамках этих обязательств и с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — заявил военный.

Он также отметил, что США привержены пятой статье Североатлантического договора и принципам коллективной безопасности. 2 тысячи военных будут размещены в странах, близко расположенных к границам России, в качестве подкрепления уже имеющимся в Европе силам альянса.

«Мы намерены постоянно следить за ситуацией в регионе и консультироваться с нашими союзниками и партнерами. Если мы посчитаем, что нужно повысить готовность дополнительных сил, мы сделаем это», — заключил Кирби. Он также заявил о готовности США отправить больше войск в Восточную Европу.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Байден одобрил переброску около двух тысяч американских военных в Германию и Польшу. Кроме того, еще около тысячи бойцов армии США, которые в настоящее время дислоцированы на территории Германии, будут перенаправлены в Румынию.