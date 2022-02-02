США объяснили риторику Вашингтона и Киева об эскалации на Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC объяснила, что посыл и риторика Вашингтона о якобы готовящейся Россией в отношении Украины эскалации отличается от риторики киевских властей.

Так, ведущий задал ей вопрос, подрывает ли нерешительность Украины «по поводу этого всего», продемонстрированная на пятничной пресс-конференции президента Владимира Зеленского, ответ союзников.

Томас-Гринфилд пояснила, что не может говорить за президента Украины. «Что я могу сказать, так это то, что у нас были интенсивные дискуссии с украинским правительством, с президентом Зеленским, с министром иностранных дел», — отметила она, добавив, что встретилась в Нью-Йорке с постпредом Украины, который ранее присутствовал на нашем заседании.

«Наш посыл другой, наша риторика немного другая, но то, что мы видим на границе, – на этот счет споров нет», — пояснила она.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки возложила на Россию ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины. Она также отвергла попытки поставить на одну доску действия России и НАТО, включая США, по ситуации вокруг Украины. Она заявила о якобы находящихся ста тысячах российских военных на украинской границе, говоря о взаимной деэскалации.