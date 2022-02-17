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В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли поселок Мандрыкино на окраине Донецка

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины Донецка. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости.

Он заявил, что утром 17 февраля украинские силовики открыли огонь в направлении поселка Мандрыкино. По его словам, в сторону населенного пункта было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские военные несколько раз нарушили режим тишины за последние сутки. Отмечается, что обстрел производился в направлении сел на территории самопровозглашенной республики. Военные ДНР открыли ответный огонь.

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Георгий Нестеров
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