В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины Донецка. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости.

Он заявил, что утром 17 февраля украинские силовики открыли огонь в направлении поселка Мандрыкино. По его словам, в сторону населенного пункта было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские военные несколько раз нарушили режим тишины за последние сутки. Отмечается, что обстрел производился в направлении сел на территории самопровозглашенной республики. Военные ДНР открыли ответный огонь.