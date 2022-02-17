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Стало известно о пострадавших в результате обстрела детского сада в Донбассе

В штабе ООС сообщили о двух контуженных в результате попадания снаряда в детсад в Донбассе

Фото: страница Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation на Facebook

Стало известно о двух пострадавших в результате попадания снаряда в детский сад в Станице Луганской в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба украинской Операции Объединенных сил (ООС), передает «Интерфакс-Украина».

По словам источников агентства в Луганской военно-гражданской администрации, в результате обстрела был поврежден детский сад на улице Деповская, 22. По предварительным данным штаба ООС, трое гражданских лиц получили контузии. В случившемся украинские военные обвинили силы противника.

Отмечается, что повреждения также получила коммунальная инфраструктура. В итоге половина населенного пункта осталась без электропитания.

Ранее в Донбассе местные журналисты сообщили, что украинские военные нанесли удар по детскому саду, находящемуся в районе станции Новая Кондрашовка в Станице Луганской. До этого власти самопровозглашенной ЛНР обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле нескольких населенных пунктов на территории республики.

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Георгий Нестеров
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