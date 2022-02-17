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Снаряд ВСУ проломил стену детского сада в Донбассе

Снаряд ВСУ попал в здание детского сада в Новой Кондрашовке в ЛНР

Кадр: Telegram-канал «Репортёр Руденко»

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание детского сада в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Республиканский актив», который ведут местные журналисты.

По данным канала, военные нанесли удар рано утром. В это время детей не было в здании. Учреждение находится Новой Кондрашовке. На фотографии с места событий видно, как снаряд проломил кирпичную стену.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе после обстрела со стороны киевских силовиков, в результате которого погиб военнослужащий ЛНР.

По словам представителя Народной милиции, украинские войска сосредоточены на совершении провокаций на линии соприкосновения и разместили неподалеку снайперов. Именно они 15 февраля застрелили военнослужащего ЛНР, который находился на позиции у поселка Голубовское, утверждают в ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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