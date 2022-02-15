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Украинский снайпер убил ополченца в Донбассе

ЛНР сообщила о гибели своего военнослужащего от выстрела украинского снайпера

Фото: Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

Украинский снайпер открыл огонь по позициям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Донбассе, убив одного ополченца. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Известие о гибели военнослужащего от выстрела поступило около 15 часов 15 февраля. Снайперский огонь, как уверяют представители республики, велся в направлении поселка Голубовское. Другие детали инцидента пока не раскрываются.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что Украина и западные страны могут «смоделировать войну» в регионе после отвода российских войск от общей границы.

Дипломат предположил, что руководство страны может не удовлетворить решение Москвы насчет отхода военных, и оно попытается развязать конфликт своими силами.

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Михаил Кириллов
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