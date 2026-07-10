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10:13, 10 июля 2026Мир

Стало известно о проблемах с одобрением 21-го пакета санкций ЕС против России

Euractiv: 21-й пакет санкций ЕС против РФ может не получить одобрения до 13 июля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый 21-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) может не получить окончательного одобрения из-за разногласий между странами-членами объединения. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран ЕС попытаются согласовать 21-й пакет антироссийских санкций к заседанию Совета ЕС по иностранным делам 13 июля.

«Цель состоит в том, чтобы довести этот пакет до конца», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС, добавив, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен.

Отмечается, что представители стран ЕС пытаются достичь соглашения, чтобы 13 июля передать его министрам иностранных дел. При этом изначальная версия пакета, подготовленная Еврокомиссией, была существенно изменена под давлением отдельных государств.

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