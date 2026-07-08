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01:45, 8 июля 2026Мир

В Евросоюзе назвали сроки принятия 21-го пакета санкций против России

«Известия»: В ЕС попытаются согласовать 21-й пакет антироссийских санкций к 13 июля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) попытаются согласовать 21-й пакет антироссийских санкций к заседанию Совета ЕС по иностранным делам 13 июля. Об этом заявил «Известиям» европейский источник.

«Будут рассматривать на этой неделе на заседаниях COREPER (Комитет постоянных представителей, —прим. "Ленты.ру"), чтобы затем обсудить на заседании Совета по иностранным делам 13 июля», — сказал источник.

В то же время Ирландия, возглавившая Совет ЕС, добивается того, чтобы все страны Евросоюза поддержали 21-й пакет санкций.

Собеседник издания также сообщил, что Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, работает над поиском компромисса, который позволит заручиться единогласной поддержкой всех стран-членов и принять 21-й пакет санкций в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что Болгария наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. Уточнялось, что что София согласна поддержать только те ограничения, которые приблизят Россию и Украину к переговорам по мирному урегулированию конфликта.

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