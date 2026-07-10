Филипп Киркоров снялся в украшениях за шесть миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров снялся в украшениях Tiffany и Cartier за шесть миллионов рублей

Российский певец Филипп Киркоров снялся в украшениях за миллионы рублей. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летний артист принял участие в новой фотосессии. На размещенных кадрах он предстал в белой футболке с красным принтом марки Dolce & Gabbana. Также исполнитель надел кольцо и браслет бренда Tiffany & Co из платины и желтого золота с бриллиантами, стоимость которых на официальном сайте составляет 18 (примерно 1,4 миллиона рублей) и 55 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей) соответственно.

Кроме того, Киркоров продемонстрировал браслет Cartier из 18-каратного желтого золота ценой 6630 долларов (примерно 505 тысяч рублей). Так, общая стоимость изделий составила шесть миллионов рублей.

В июле певица Зара с часами за 14 миллионов рублей пришла на день рождения Алсу.