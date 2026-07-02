Певица Зара с часами за 14 миллионов рублей пришла на день рождения Алсу

Певица Зара с часами Graff за 14 миллионов рублей пришла на день рождения Алсу

Российская певица Зара с аксессуаром за миллионы рублей пришла на день рождения коллеги — певицы Алсу. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница посетила торжество в красном асимметричном макси-платье с драпировкой. Образ она дополнила золотистым клатчем и серьгами-подвесками.

Кроме того, знаменитость надела часы Graff Classic Butterfly Diamond and Emerald Watch с зеленым ремешком из кожи аллигатора и корпусом из 18-каратного белого золота. Стоимость данного изделия, украшенного белыми бриллиантами и изумрудами, на официальном сайте составляет 160 тысяч евро (примерно 14 миллионов рублей).

В июне российская актриса Мария Горбань отдохнула в наряде за 3,4 миллиона рублей.