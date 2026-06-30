Российская актриса Мария Горбань отдохнула в наряде за 3,4 миллиона рублей

Российская актриса Мария Горбань отдохнула в наряде за миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

39-летняя звезда сериала «Кухня» предстала на размещенном фото в платье и пляжном халате в бело-розовую полоску собственного бренда по цене 19 и 27 тысяч рублей соответственно. Также она взяла с собой розовую сумку французского модного дома Hermes за 2,5 миллиона рублей и солнцезащитные очки Gentle Monster за 42 тысячи рублей и надела прозрачные мюли за 12,7 тысячи рублей.

Кроме того, знаменитость дополнила образ колье Mercury с бриллиантами за полмиллиона рублей и браслетом Tiffani & Co за 312 тысяч рублей. Отмечается, что общая стоимость наряда артистки составила 3,4 миллиона рублей.

Ранее в июне российский музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась пляжным образом за миллион рублей.