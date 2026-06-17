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15:02, 17 июня 2026Ценности

Рудковская похвасталась пляжным образом за миллион рублей

Продюсер Рудковская похвасталась пляжным образом за 1,052 миллиона рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudkovskayaofficial

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась пляжным образом за миллион рублей. Детали публикует Telegram-канал «Звездач».

Редакторы изучили фото знаменитости в вещах Chanel. Так, она надела комплект за 150 тысяч рублей, состоящий из топа и шортов, а также балетки черного цвета за 232 тысячи рублей.

Свой образ звезда дополнила сумкой из новой коллекции Coco Beach за 450 тысяч рублей. Помимо этого, она также надела черные солнцезащитные очки стоимостью 220 тысяч рублей.

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Известно, что Рудковская проводит отпуск в Турции, остановившись в отеле стоимостью от 200 тысяч рублей за сутки.

В мае Рудковская похвасталась покупками почти на миллион рублей. Знаменитость показала на камеру новые изделия люксовых брендов, пополнивших ее гардероб.

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