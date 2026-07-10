Стало известно о грозящем российскому блогеру новом сроке

Блогера Майкла Наки ждет новый срок

В Москве завершили расследование нового уголовного дела в отношении российского блогера Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), его ждет новый срок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

Скрывающийся за границей блогер обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Дело касается публикации на одном из видеохостингов в мае 2024 года, которую столичные следователи выявили совместно с сотрудниками оперативных служб.



Как стало известно, уголовное дело уже передано для направления в суд.



До этого 29 августа 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Наки к 11 годам лишения свободы, признав его и сообщника виновными по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»).

В мае 2025 года по решению Федеральной налоговой службы России (ФНС) официально было ликвидировано индивидуальное предпринимательство (ИП) блогера Майкла Наки.