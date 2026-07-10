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Силовые структуры
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10:14, 10 июля 2026Силовые структуры

Стало известно о грозящем российскому блогеру новом сроке

Блогера Майкла Наки ждет новый срок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @macknack

В Москве завершили расследование нового уголовного дела в отношении российского блогера Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), его ждет новый срок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

Скрывающийся за границей блогер обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Дело касается публикации на одном из видеохостингов в мае 2024 года, которую столичные следователи выявили совместно с сотрудниками оперативных служб.
 
Как стало известно, уголовное дело уже передано для направления в суд.
 
До этого 29 августа 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Наки к 11 годам лишения свободы, признав его и сообщника виновными по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»).

В мае 2025 года по решению Федеральной налоговой службы России (ФНС) официально было ликвидировано индивидуальное предпринимательство (ИП) блогера Майкла Наки.

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