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В ЛНР рассказали о дилемме Запада после отвода российских войск

Представитель ЛНР заявил о планах Запада «смоделировать войну» после отвода российских сил

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

После начала отвода от украинской границы части российских войск Запад оказался перед дилеммой — заявить о победе над «оккупантом», либо «смоделировать войну» своими силами. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, отход российских Вооруженных сил в места постоянной дислокации дает Украине и ее союзникам повод утверждать, что «агрессор» испугался давления из-за рубежа и отступил. С другой стороны, как утверждает представитель, западные страны могут продолжить обвинять Москву в наличии планов атаковать соседа, несмотря на ее реальную позицию.

«Запад не признает абсурдность своих действий и продолжит создавать свою виртуальную реальность. Будет в ней "продолжение войны" или "победа", мне не известно», — сказал Мирошник.

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Михаил Кириллов
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