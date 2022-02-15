В Минобороны сообщили о возвращении военных с учений

Вооруженные силы (ВС) России завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

По его словам, по окончании учений войска, как и обычно, совершат марши комбинированным способом в пункты дислокации.

Конашенков отметил, что российские военнослужащие, в том числе почти все военные округа, флоты и ВДВ продолжают учения на некоторых направлениях. Войска Восточного военного округа и ВДВ, которые принимают участие в учении «Союзная решимость», совместно с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии в отношении Союзного государства в ходе оборонительной операции, добавил официальный представитель Минобороны.

В феврале в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». Как отметил президент республики Александр Лукашенко, военные отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

Последние крупные учения на западном направлении «Запад-2021» состоялись в сентябре 2021 года. В отработке маневров армии союзного государства задействовали порядка 200 тысяч человек, тяжелую технику, авиацию и военные корабли.