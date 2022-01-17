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Лукашенко раскрыл срок начала российско-белорусских учений

Президент Лукашенко анонсировал совместные учения Белоруссии и России в феврале

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия и Белоруссия проведут совместные учения в феврале. Срок начала маневров Союзного государства раскрыл белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», — обратился Лукашенко к белорусским военным. Впервые учения анонсировали еще в конце ноября 2021 года, однако тогда уточняли, что «крупных операций» на 2022 год не запланировано.

Лукашенко назвал и место сосредоточения основных маневров российско-белорусских сил. «Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] (...) договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси — это тоже граница Союзного государства», — рассказал глава Белоруссии. Лукашенко добавил, что в ходе учений союзники отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.

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Последние крупные учения на западном направлении «Запад-2021» проходили в сентябре 2021 года. В отработке маневров армии союзного государства задействовали около 200 тысяч человек, тяжелую технику, авиацию и военные корабли.

В ходе выступлений во второй половине 2021 года Лукашенко также всячески упоминал тему войны и противостояния с Западом. Назначая в Витебской области нового руководителя Александра Субботина, Лукашенко призвал регион готовиться к войне, а до того приказал армии приготовить план на случай вторжения НАТО.

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Дмитрий Настасьев
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