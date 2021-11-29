Войска Союзного государства проведут учения на белорусско-украинской границе

Минск совместно с Москвой планирует провести войсковые учения по прикрытию южной части границы Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Комплекс мероприятий на белорусско-украинской границе запланирован в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает «БЕЛТА».

«Мы планируем проведение учений совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — рассказал министр.

О планах провести новые военные учения стало известно после совещания президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями министерства обороны республики. Лукашенко встретился с военными в центре стратегического управления ведомства из-за увеличения военных сил НАТО на западной границе Белоруссии.

В сентябре 2021 года войска России и Белоруссии провели большие совместные учения «Запад 2021». Союзное государство задействовало около 200 тысяч военнослужащих, до 760 единиц боевой техники, в том числе около 290 танков, и 15 кораблей. Учения длились пять дней.