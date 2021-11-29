Лукашенко приказал армии подготовить план на случай агрессии НАТО

Белорусский президент Александр Лукашенко приказал армии приготовить план ответных действий в случае агрессии НАТО против страны. С этой целью Лукашенко собрал совещание по вопросам военной безопасности в министерстве обороны страны. Об этом сообщает «БЕЛТА».

«Планы на любое их действие (внешних агрессоров, которыми Лукашенко считает НАТО и Польшу — прим. «Ленты.ру»), планы нашего противодействия, должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия», — сказал президент военным. Лукашенко ранее несколько раз обращал внимание на скопление вооруженных сил НАТО, в том числе танков и бронетехники, у западных границ Белоруссии.

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Лукашенко уверен, что у белорусской армии есть возможности для оперативного вооруженного ответа. По словам президента, Белоруссия располагает достаточным количеством подразделений, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку страны. При этом сейчас разворачивать дополнительные силы Лукашенко не намерен.

«Мы не разворачиваем — я таких указаний не давал — свою группировку Вооруженных Сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы», — заявил белорусский лидер. Он также добавил, что многие белорусы помнят последствия Второй мировой войны, а потому не желают новых военных конфликтов.

Ранее Лукашенко рассказал о «подкинутых» на белорусскую территорию трупах мигрантов. По его мнению, погибших беженцев перебрасывают через границу литовские силовики.